banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak? 5 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 5 Temmuz 2022
Patates üretiminde yüzde 20 artış
Patates üretiminde yüzde 20 artış
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı

Kayseri 1.Amatör Küme Play-Off

Kayseri Birinci Amatör Küme Play-Off maçında Kocasinan Yemlihaspor, Yerköyspor’u 2-0 mağlup etti ve Süper Amatör Kümeye yükseldi.

KAYSERİ 05.07.2022, 09:16
Kayseri 1.Amatör Küme Play-Off

Kayseri Birinci Amatör Küme Play-Off maçında Kocasinan Yemlihaspor, Yerköyspor’u 2-0 mağlup etti ve Süper Amatör Kümeye yükseldi.

Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Tolga Selvi, Selahattin Ak

Yerköyspor: Talha Özkan, Mustafa Tellioğlu, M. Arif Atılgan, Ahmed Asaa (Dk.15 Onur Kişi), Ali Benli, A. Furkan (Dk.77 Adem Erül), Murat Doğan (Dk.46 Ahmet Tidim), Emin Karaca, Metehan Yörükoğlu, Sıddık Gülsezen (Dk.77 Onur Bağcı ), Erhan Altuntaş (Dk.46 Samet Erül)

Kocasinan Yemlihaspor: Altay Öztürk, Mehmet Can Gülay, Mustafa Yıldırım, Serhat Özdemir, Ömer Yasin Evler, Ferdi Yılmaz (Dk.55 Yusuf Berat Özbilek). Kadir Oğuz (Dk.80 Hüseyin Pekşan), Murat Çift, Ahmet Arsoy, Mustafa Bartu (Dk.55 Resul Salma), Adem Yönel (Dk.85 Aşkın Okur)

Goller: Adem Yönel dk.30, Resul Salma dk.74 (Kocasinan Yemlihaspor)

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu