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Kayseri 1.Amatör Küme: Küme düşen 17 takım belli oldu

Kayseri Birinci Amatör Küme sona erdi. Gruplarında başarısız olan 17 takım alt lige düştü. Küme düşecek son 3 takım, Play Out maçları neticesinde belli olacak.

KAYSERİ 27.06.2022, 12:32
Kayseri 1.Amatör Küme: Küme düşen 17 takım belli oldu

Kayseri Birinci Amatör Küme sona erdi. Gruplarında başarısız olan 17 takım alt lige düştü. Küme düşecek son 3 takım, Play Out maçları neticesinde belli olacak.

Kayseri Birinci Amatör Küme’ye veda eden takımlar belli oldu. Bu sezon ilk kez 6 grupta 53 takım halinde oynanan 1. Amatör Küme’de 17 takım başarısız oldu. Birinci Amatör Küme A Grubunda Güneşli Gençlikspor, Büyüleyenspor, Cırgalanspor, B Grubunda Talas İdman Yurdu, Yeni Esenspor, Yeşilspor, C Grubunda Kuşçu Mithatpaşaspor, Yeşilhisar Belediyespor, Sarız Anadoluspor, D Grubunda Yıldırım Beyazıt Şafakspor, Yeni Düğerspor, Kayseri Sağlıkspor, E Grubunda Kayseri Sümerspor , Pınarbaşı Belediyespor, Olimpikspor ve F Grubunda Ambar Kızılırmakspor ile Fevzi Çakmakspor küme düşen takımlar oldu.

Öte yandan küme düşen diğer 3 takım, oynanacak olan Play Out maçları sonrasında belli olacak.

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