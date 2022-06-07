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Kayseri 1.Amatör Küme C Grubu: Kuşçu Mithat Paşa: 2 - Demirspor: 2
Kayseri 1. Amatör Küme C Grubunda mücadele eden Kuşçu Mithat Paşaspor ile Kayseri Demirspor 2-2 berabere kaldı.
KAYSERİ 07.06.2022, 08:29
Kayseri 1. Amatör Küme C Grubunda mücadele eden Kuşçu Mithat Paşaspor ile Kayseri Demirspor 2-2 berabere kaldı.
Stat: Erkilet 1 nolu Stadı
Hakemler: Resul Kural, Yakup Aksoy, İbrahim Bayram
Kuşçu Mithat Paşaspor: Hasan Anıl Tekin, Selçuk Çalışkan, Orhan Tufan, Ahmet Görkem, Emir Keleş, Metin Özsoy, Yavuz Karagülle, Muhammed Özçiftçi, Burak Usta, Arifcan Saraçlı, Akif Topçu
Kayseri Demirspor: Mert Çelik, Alican Koçer, Emircan Koçer, Mustafa Karakavak, Yasin, Ahmet Kavun, Ebubekir Sain, Batuhan Duran, Abdülsamet Özsoy, Muhsin Gülhan, Furkan Taha Kınacı
Goller: Selçuk Çalışkan dk.18, Emir Keleş dk.71 (Kuşçu Mithat Paşaspor) Ebubekir Sain dk.13 ve 48 (Kayseri Demirspor),
Kırmızı Kart: Mustafa Karakavak dk.85 (Kayseri Demirspor)