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Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu: Kocasinan Gençlikspor: 3 - Yeşilspor: 1

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubunda ligin 13. haftasında Kocasinan Gençlikspor ile Yeşilspor karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı müsabakada 3 puanı 3-1’lik sonuçla Kocasinan Gençlikspor aldı.

KAYSERİ 06.06.2022, 16:08
Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu: Kocasinan Gençlikspor: 3 - Yeşilspor: 1

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubunda ligin 13. haftasında Kocasinan Gençlikspor ile Yeşilspor karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı müsabakada 3 puanı 3-1’lik sonuçla Kocasinan Gençlikspor aldı.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Hacı Güverti, Sema Çetin, Adem Barış Macit

Kocasinan Gençlikspor: Bedirhan Bozkurt, Mustafa Pelen (Dk.75 Murat Çakmak), Emin Osman, Bayram Altundağ (Dk.69 Ahmet Soyak), Cankat Yalçın, Ersin Taşdemir, Okan Duran, Seyit Bilecen (Dk.55 Musa Küpeli), Ramazan Bulmuş, Ahmet Kahveci, Şerafettin Sevim

Yeşilspor: Ozan Erkip, Şeref Akdağ, Ahmet Turan, Hüseyin Yörük, Yalçın Kaya (Dk.68 Yusuf Güleç), Kerem Batuhan, İsmail Çatal, Fatih Özçelik, Barış Özçelik, Serkan Özırmak

Goller: Şerafettin Sevim dk.33 ve 88, Ramazan Bulmuş dk.88 (penaltı) (Kocasinan Gençlikspor), Kerem Batuhan dk.65 (Yeşilspor)

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