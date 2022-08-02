Kayseri, 13 üniversiteye ev sahipliği yaptı

Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı, Kayseri Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen fuar; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve birliğe üye diğer üniversitelerden gelen yetkililerin katılımıyla açıldı. Açılışın yapılmasının ardından programa katılanlar, üniversitelerin stantlarını gezerek bilgiler aldı. Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri etkinliği programlarıyla üniversitelerin öğrencilere tanıtıldığını aktaran KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa; "İlimizden Kayseri ve Erciyes Üniversitesi, yakın illerimizden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Erzincan Bin Ali Yıldırım Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesi olmak üzere toplam 13 üniversitenin birlikte olduğu bir platform. Bir de misafir üniversitemiz olan Ardahan Üniversitesi var. Erzincan’dan başlayarak saymış olduğu vilayetleri gezdiler. Yarın da Malatya İnönü Üniversitesi koordinasyonunda gerçekleşecek üniversite tanıtım ve tercih günleri. Burada öğrencilere üniversitelerimizi, programları tanıtıyoruz. Tercihleri konusunda şehrimizdeki adaylara bilgilendirme ve yönlendirme yapılıyor. Bu sene ilk kez böyle bir şey organize ettik platform olarak. Güzel de geri bildirimler alındı. Her şey gençlerimiz, üniversitelerimizde nitelikli eğitim verip güçlü Türkiye için diyoruz" dedi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise; "13 üniversiteden oluşan Anadolu Üniversiteler Birliği’nin bir faaliyetidir. Bu faaliyet çerçevesinde hemen hemen birlikteki tüm üniversiteler burada kendi üniversitelerini tanıtıyor. Özellikle tercih döneminde öğrencilerimizle üniversiteleri buluşturma vazifesi olmuş olacak. Birçok ilde yapıldı, bugün de Kayseri’de sürecek bir etkinlik. Tüm öğrencilerimizin, özellikle tercih yapacak gençlerimizin burayı ziyaret etmesini istiyoruz. Çünkü tercih çok önemli. Geleceklerini belirleyecekler. Burada seçecekleri üniversitenin hangi kabiliyette olduğunu öğrenmeleri çok önemli. Bu bağlamda gençlerimize fayda sağlayacağını düşünüyorum. Tercih yapacak tüm gençlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ise öğrencilere katkıda bulunmak istediklerini kaydederek; "Bugünkü tanıtım fuarında öğrencilerimizi bilgilendirmek için burada bulunuyoruz. Üniversite sınavına girmiş öğrencilerimizin şuandaki en önemli öncelikleri doğru tercih yapmak, doğru karar vermek. Biz bu süreçte genç kardeşlerimize yardımcı olup bundan sonraki hayatlarını etkileyecek tercihlerinde sağlıklı karar verebilmeleri için burada akademik ve idari birimlerimizle üniversitelerimizin imkanlarını, faaliyetlerini tanıtıp öğrencilerimizin sağlıklı tercih yapmalarına katkıda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da; "Kayserimiz ’Alimler Şehri’ olarak bilinir. Dolayısıyla beş üniversitesi olan bir şehirde bulunduğumuzun farkında olmamız lazım. Bunun yanında Anadolu’daki üniversitelerimizin birlik içerisinde hareket etmek suretiyle 13 üniversitemizin kamuoyuyla paylaşılması, yavrularımızın doğru yönlendirilmesi adına önemli bir çalışma olarak nitelendiriyorum" şeklinde konuştu.