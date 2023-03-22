Kayseri 1. Amatör Küme’de sezon tamamlandı
Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme A, B ve C Grupları’nda heyecan tamamlanırken, 3 takım bir üst lige çıktı. Süper Amatör Küme vizesi alacak 4. takım da Play-Off’ta belli olacak.
Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme A, B ve C Grupları’nda heyecan tamamlanırken, 3 takım bir üst lige çıktı. Süper Amatör Küme vizesi alacak 4. takım da Play-Off’ta belli olacak.
2022-2023 futbol sezonunda Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme A Grubu’nda 46 puanla İsmail Okumuş FK, B Grubu’nda 51 puanla Belsinspor ve C Grubu’nda 52 puanla 1966 Turanspor, Süper Amatör Küme vizesi almayı başardı. İsmail Okumuş FK, Belsinspor ve 1966 Turanspor 2023-2024 futbol sezonunda Süper Amatör Küme’de yer mücadele edecek. 32 takımın 3 grupta kıyasıya mücadele ettiği 1. Amatör Küme’de normal sezonun ardından gözler Play-Off ve Play-Out karşılaşmalarına çevrildi. Çıkacak ve düşecek son takımlar oynanacak olan Play-Off ile Play-Out karşılaşmalarının ardından belli olacak.
9 takım küme düştü
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de sezonun tamamlanmasının ardından küme düşen takımlar belli oldu. A Grubu’nda Sanayi Esnafspor, Kocasinan Gençlikspor, Kafkasspor, B Grubu’nda Yeni Kıranardıspor, Kayseri İdman Yurdu, Develi 1954 Gençlikspor ve C Grubu’nda ise Kayseri Demirspor, Argıncık Esnafspor ve Akkışla Gençlikspor lige veda eden takımlar oldu. Küme düşen 9 takım gelecek sezon 2. Amatör Küme’de mücadele edecek.
1. Amatör Küme son haftasında alınan sonuçlar ise şu şekilde;
İsmail Okumuş FK 1-3 Güneşspor
Belsinspor 4-0 Yavuzspor
1966 Turanspor 10-0 Talas Denizspor
Buğdaylıspor 0-4 Argıncık Esnafspor
K. Gençlikspor 0-13 Tomarza Belediyespor
İncesu Gençlikspor 3-1 Cuma Uluçay Talasspor
Göktürkspor 6-2 Yahyalı Gençlerbirliği
Erciyesgücü FK 3-3 Palasspor
Erkiletspor 2-1 Bünyan Belediyespor
Sindelhöyükspor 3-0 K. İdman Yurdu
Anadolu Yıldızları 3-0 Yeni Kıranardıspor
Sanayi Esnafspor 0-3 Kılıçaslan Yıldızspor
Akkışla Gençlikspor 0-3 Demirspor
Yeni Erciyesspor 3-0 Develi 1954 Gençlikspor
Yerköyspor 3-0 Kafkasspor