Kayseri 1. Amatör Küme’de ilk yarı tamamlandı
Kayseri 1. Amatör Küme 2021-2022 sezonunda ilk yarısı hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.
Kayseri 1. Amatör Küme 2021-2022 sezonunda ilk yarısı hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.
Kayseri 1. Amatör Küme A, B, C, D ve E Gruplarında 9. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 18 müsabakada toplam 93 gol atıldı. En farklı galibiyeti D Grubu mücadele eden Erkiletspor deplasmanda Yıldırım Beyazıt Şafakspor’u 10-1 yenerek aldı. F Grubunda hafta sonu karşılaşma oynanmadı. 1. Amatör Küme 9. hafta maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:
A Grubu
Gaziosmanpaşa 1-0 İsmail Okumuş FK
Güneşspor 5-0 Cırgalanspor
Güneşli Gençlikspor 0-5 Kayseri Simya Koleji
Erciyes İdmangücü 0-2 Büyüleyenspor
B Grubu
Sindelhöyük 7-0 Kayseri İdmanyurdu
Yeni Kıranardıspor 2-1 Yeni Esenspor
Kocasinan Gençlikspor 3-1 Argıncık Esnafspor
Talas İdmanyurdu 0-9 Yerköyspor
C Grubu
Develi Erciyesspor 2-6 Sungur FK
Kuşçu Mithatpaşaspor 0-3 Cuma Uluçay Talasspor
1966 Turanspor 4-1 Sarız Anadoluspor
Demirspor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor
D Grubu
Develi 1954 Spor 1-4 Anadolu Yıldızları
Y.B. Şafakspor 1-10 Erkiletspor
Yeni Döğerspor 2-4 Talas Denizspor
Kafkasspor 3-0 Sağlıkspor (Hükmen)
E Grubu
Belsinspor 4 -2 Yeni Erciyesspor
Pınarbaşı Belediyespor 1-8 Anayurt Finalspor
Makfitspor 1-0 Bünyan Belediyespor
Olimpik Gençlik 0-3 Kocasinan Yemlihaspor (Hükmen)