Kayseri 1. Amatör Küme’de heyecan dorukta
Kayseri Şeker 1. Amatör Kümenin 7. haftasında Cumartesi ve Pazar günü oynanan karşılaşmalar tamamlanırken oynanan 14 maçta 82 gol atıldı.
Kayseri Şeker 1. Amatör Kümenin 7. haftasında Cumartesi ve Pazar günü oynanan karşılaşmalar tamamlanırken oynanan 14 maçta 82 gol atıldı.
Haftanın en farklı galibiyetini A Grubunda 12 golün atıldığı karşılaşmada Cuma Uluçay Talasspor rakibi Kafkasspor’u 10-2 gibi yenerek elde etti. A Grubunda 5 maçta 41 gol, B Grubunda 5 maçta 24 gol ve C Grubunda 4 maçta 17 gol atıldı. A Grubunda İsmail Okumuş FK ve B Grubunda Belsinspor liderliklerini sürdürürken C Grubu’nun yeni lideri ise Sosun Birlikspor oldu. 1. Amatör Küme’de A, B ve C Gruplarında 7. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde:
A Grubu
İsmail Okumuş FK 10-1 Kocasinan Gençlikspor
Güneşspor 8-2 Sanayi Esnafspor
Kılıçaslan Yıldızspor 1-1 Yerköyspor
Tomarza Belediyespor 4-2 İncesu Gençlikspor
Kafkasspor 2-10 Cuma Uluçay Talasspor
B Grubu
Belsinspor 4-2 Anadolu Yıldızları
Develi 1954 Gençlik 1-1 Sindelhöyükspor
Göktürkspor 2-2 Yavuzspor
Yeni Kıranardı 4-5 Yeni Erciyesspor
Yahyalı Gençlerbirliği 0-3 Talas Anayurtspor
C Grubu
Demirspor 1-2 Erciyesgücü FK
Buğdaylıspor 0-4 1966 Turanspor
Argıncık Esnafspor 1-4 Sosun Brilikspor
Talas Denizspor 3-2 Palasspor
Erkiletspor 3-0 Akkışla Gençlikspor (Hükmen)