Kayseri 1. Amatör Küme’de hakemler belli oldu
Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme A,B, C,D,E ve F Grupları’nda ligin 12. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. İlk 11 haftası geride kalan 1. Amatör Küme, oynanacak olan
Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme A,B, C,D,E ve F Grupları’nda ligin 12. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. İlk 11 haftası geride kalan 1. Amatör Küme, oynanacak olan
12. hafta maçları ile devam edecek.
Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Amatör Küme’nin 12. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler ise şu şekilde:
Anayurt Final-Kocasinan Yemlihaspor: Volkan Oğuz
Sosun Birlikspor-Anbar Kızılırmakspor: Erkan Kırçıl
Palasspor-Erciyesgücü FK: Cem Eray Eşmekaya
Develi 1954 Spor-Döğerspor: Turan Çelik
Erkiletspor-Kılıçaslan Yıldızspor: Yusuf Uğurlu
Turanspor-Sungur FK: Rıza Öztürk
Göktürkspor-Akkışla Gençlikspor: Hacı Güverti
Sümerspor-Yeni Erciyesspor: Kemal Deliktaş
Kafkasspor-Anadolu Yıldızları: Hüseyin Keğin
Güneşli Gençlikspor-Güneşspor: Hakan Çam
Demirspor-Develi Erciyesspor: Kemal Hattatioğlu
Sarız Anadoluspor-Yeşilhisar Belediyespor: Muhammed Boylu
İncesu Gençlikspor-Fevzi Çakmakspor: Esat Sabuncu
Gaziosmanpaşaspor-Cırgalanspor: İsmail Sakar
Pınarbaşı Belediyespor-Bünyan Belediyespor: Ahmet Altıparmak
Yeşilspor-Kayseri İdman Yurdu: Birtan Ekren
İsmail Okumuş FK-Kayseri Simya Koleji: Suat Alptekin
Yeni Kıranardıspor-Argıncık Esnafspor Furkan Ulu
Argıncıkspor-Cuma Uluçay Talasspor: Cemal Emre Gömeç
Yahyalı Gençlerbirliği-Büyüleyenspor: Mustafa Kalaycı
Yerköyspor-Yeni Esenspor: Ahmet Çıtak
Talas İdman Yurdu-Kocasinan Gençlikspor: Tolga Selvi