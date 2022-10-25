Kayseri 1. Amatör Küme’de büyük heyecan
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de ilk 5. hafta geride kaldı.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de ilk 5. hafta geride kaldı.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor. 3 grupta oynanan mücadeleler sonunda 14 karşılaşmada toplam 55 gol atıldı.
A Grubunda İsmail Okumuş FK, B Grubunda Belsinspor ve C Grubunda 1966 Turanspor takımları namağlup olarak liderliklerini sürdürüyor. Birinci Amatör Küme’de bu hafta sonu oynanacak olan 6. hafta karşılaşmaları ile heyecan sürecek. Bir birinden önemli müsabakaların oynanacağı 6.hafta öncesi nefesler tutuldu. 1. Amatör Küme’de A, B ve C Gruplarında 3. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
A Grubu
Güneşspor 3-1 Yerköyspor
Kılıçaslan Yıldızspor 4-3 Kafkasspor
Kocasinan Gençlikspor 1-4 Sanayi Esnafspor
Tomarza Belediyespor 2-5 Cuma Uluçay Talasspor
İsmail Okumuş FK 3-2 İncesu Gençlikspor
B Grubu
Göktürkspor 2-1 Kıranardıspor
Develi 1954 Gençlik 2-1 Talas Anayurtspor
Yavuzspor 1-1 Sindelhöyükspor
Yeni Erciyesspor 1-1 Anadolu Yıldızları
Yahyalı Gençlerbirliği 4-1 Kayseri İdman Yurdu
C Grubu
1966 Turanspor 2-2 Erkiletspor
Argıncık Esnafspor 3-2 Bünyan Belediyespor
Buğdaylıspor 0-0 Erciyesgücü FK
Demirspor 1-2 Palasspor
Sosun Birlikspor 3-0 Akkışla Gençlikspor (Hükmen)