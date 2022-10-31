Kayseri 1. Amatör Küme’de 6. hafta tamamlandı
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de 6.hafta tamamlandı. Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de cumartesi ve Pazar günü oynanan karşılaşmalar büyük heyecana sahne olurken 3 grupta oynanan 14 maçta 79 gol atıldı.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de 6.hafta tamamlandı. Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de cumartesi ve Pazar günü oynanan karşılaşmalar büyük heyecana sahne olurken 3 grupta oynanan 14 maçta 79 gol atıldı.
A Grubunda 5 maçta 31 gol, B Grubunda 5 maçta 26 gol ve C Grubunda 4 maçta 22 gol atıldı. A Grubunda İsmail Okumuş FK ve B Grubunda Belsinspor liderliklerini sürdürürken C Grubu’nun yeni lideri ise Buğdaylıspor oldu. 1. Amatör Küme’de A, B ve C Gruplarında 6. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
A Grubu
İsmail Okumuş FK 6-1 Sanayi Esnafspor
Kafkasspor 2-2 Kocasinan Gençlikspor
Cuma Uluçay Talasspor 7-2 Kılıçaslan Yıldızspor
İncesu Gençlikspor 2-6 Güneşspor
Yerköyspor 1-2 Tomarza Belediyespor
B Grubu
Anadolu Yıldızları 5-1 Yahyalı Gençlerbirliği
Talas Anayurtspor 6-1 Yeni Erciyesspor
Yeni Kıranardı 1-1 Develi 1954 Gençlik
Sindelhöyükspor 5-1 Göktürkspor
Kayseri İdman Yurdu 0-5 Belsinspor
C Grubu
Erkiletspor 0-2 Buğdaylıspor
Sosun Birlikspor 5-3 Demirspor
Palasspor 5-2 Argıncık Esnafspor
Bünyan Belediyespor 5-0 Talas Denizspor
Erciyesgücü FK 3-0 Akkışla Gençlikspor (Hükmen)