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Kayseri 1. Amatör Küme’de 6. hafta tamamlandı

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de 6.hafta tamamlandı. Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de cumartesi ve Pazar günü oynanan karşılaşmalar büyük heyecana sahne olurken 3 grupta oynanan 14 maçta 79 gol atıldı.

KAYSERİ 31.10.2022, 09:47
Kayseri 1. Amatör Küme’de 6. hafta tamamlandı

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de 6.hafta tamamlandı. Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de cumartesi ve Pazar günü oynanan karşılaşmalar büyük heyecana sahne olurken 3 grupta oynanan 14 maçta 79 gol atıldı.

A Grubunda 5 maçta 31 gol, B Grubunda 5 maçta 26 gol ve C Grubunda 4 maçta 22 gol atıldı. A Grubunda İsmail Okumuş FK ve B Grubunda Belsinspor liderliklerini sürdürürken C Grubu’nun yeni lideri ise Buğdaylıspor oldu. 1. Amatör Küme’de A, B ve C Gruplarında 6. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

A Grubu

İsmail Okumuş FK 6-1 Sanayi Esnafspor

Kafkasspor 2-2 Kocasinan Gençlikspor

Cuma Uluçay Talasspor 7-2 Kılıçaslan Yıldızspor

İncesu Gençlikspor 2-6 Güneşspor

Yerköyspor 1-2 Tomarza Belediyespor

B Grubu

Anadolu Yıldızları 5-1 Yahyalı Gençlerbirliği

Talas Anayurtspor 6-1 Yeni Erciyesspor

Yeni Kıranardı 1-1 Develi 1954 Gençlik

Sindelhöyükspor 5-1 Göktürkspor

Kayseri İdman Yurdu 0-5 Belsinspor

C Grubu

Erkiletspor 0-2 Buğdaylıspor

Sosun Birlikspor 5-3 Demirspor

Palasspor 5-2 Argıncık Esnafspor

Bünyan Belediyespor 5-0 Talas Denizspor

Erciyesgücü FK 3-0 Akkışla Gençlikspor (Hükmen)

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