Kayseri 1. Amatör Küme’de 22 maçta 112 gol atıldı
Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme 2021-2022 sezonu, hafta sonu oynanan 6. hafta karşılaşmaları ile tamamlandı.
Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme 2021-2022 sezonu, hafta sonu oynanan 6. hafta karşılaşmaları ile tamamlandı.
Kayseri Adem Özbek 1.Amatör Küme A, B, C, D, E ve F Gruplarında 6. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 22 müsabakada toplam 112 gol atıldı. En farklı galibiyeti A Grubu lideri Gaziosmanpaşaspor, Güneşli Gençlikspor’u 14 - 0 yenerek alırken, 2 maç ise berabere bitti.
1. Amatör Küme 6. hafta maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:
Gaziosmanpaşaspor 14-0 Güneşli Gençlikspor
Kocasinan Yemlihaspor 5-1 Bünyan Belediyespor
Yeni Kıranardıspor 6-1 Talas İdman Yurduspor
Yahyalı Gençlerbirliği 5-5 Erciyes İdmangücü
Kayseri Simya Kolejispor 8-3 Cırgalanspor
Kocasinan Gençlikspor 1-0 Yeni Esenspor
Sindelhöyükspor 2-0 Yeşilspor
Yerköyspor 4-2 Argıncık Esnafspor
Sungur FK 7-0 Yeşilhisar Belediyespor
Argıncıkspor 5-0 Kuşçu Mithatpaşaspor
Develi Erciyesspor 3-0 Sarız Anadoluspor
Anadolu Yıldızları 2-0 Talas Denizspor
Kılıçaslan Yıldızspor 7-2 Yeşilspor
Kafkasspor 4-0 Döğerspor
Sümerspor 2-1 Belsinspor
Makfitspor 3-0 Anayurt Final
Erciyesgücüspor 7-1 Fevzi Çakmakspor
Sosun Birlikspor 3-2 Akkışla Gençlikspor
Palasspor 2-0 Kayseri Göktürkspor
İsmail Okumuşspor 1-1 Güneşspor
1966 Turanspor 1-1 Demirspor