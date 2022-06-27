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Kayseri 1. Amatör Küme: Yeni Esenspor: 3 - Yeni Kıranardıspor: 2

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu maçında Yeni Esenspor ile Yeni Kıranardıspor karşılaştı. 5 gollü maçı Yeni Esenspor 3-2 kazandı.

KAYSERİ 27.06.2022, 17:08
Kayseri 1. Amatör Küme: Yeni Esenspor: 3 - Yeni Kıranardıspor: 2

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu maçında Yeni Esenspor ile Yeni Kıranardıspor karşılaştı. 5 gollü maçı Yeni Esenspor 3-2 kazandı.

Stat: Erkilet 1 Nolu

Hakemler: Mehmet Altıparmak, Muhammet Boylu, Nusret Yıldırım

Yeni Esenspor: Burak Karataş, Kahraman Yurday, Murat Kara, Berkay Özdem, Yaşar Alak, Durmuş Tarım, Okan Boyraz, Emre Yenidoğan, Emrah Seringen, Özkan Dönmez, Mehmet Kayan

Yeni Kıranardıspor: Ömer Aksın, Kadir Güngör (Dk.78 Furkan Demir), Fatih Kayar, Hidayet Eray, Mikail Polat, Raşit Cengiz, Mehmet Fatih, Mustafa Yorulmaz, Mehmet Çay, Engin Altıntaş, Vahdi Şimşek (Dk.46 Tolga Kör)

Goller: Yaşar Alak dk.23, Mehmet Kayan dk.26, Kahraman Yurday Dk.39 (Yeni Esenspor) Mehmet Çay dk.67, Mustafa Yorulmaz dk.72 (Yeni Kıranardıspor)

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