Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off: Sosun Birlikspor: 4-Güneşspor: 3

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Off ilk maçında Sosun Birlikspor ile Güneşspor karşı karşıya geldi. 7 golün atıldığı zorlu doksan dakikada kazanan 3-2’lık sonuçla Sosun Birlikspor oldu.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Otyakmaz xx, Recep Güneş xx, Nusret Yıldırım xx

Sosun Birlikspor: Musacan Taşdan x, Hakan Sümer xx, Halit Polat xxx, Serhat Menekşe xx, Murat Tahmaz xx, Ahmet Korkmaz xx, İbrahim Özdin xx, Ali Bayazıt xx, B. Ali Taraf xx, Okan Duran xx, Oğuz Menekşe xx

Güneşspor: Ömür Tuzcu x, Mehmet Durdu x, Onurhan Ünal x, Erdin Kaynar x, Burak Furkan Bakıcı x, Ömer Faruk Özkan x, Egemen Polat xx, Ahmet Emin Karaca x, Bahattin Can Ardınç x, Emre Çolak x, Fatih Demircan xx

Goller: Halil Polat (dk. 21, 25, 38) Halil Polat, İbrahim Özdin (dk.65) (Sosun Birlikspor), Fatih Demir (dk.15, 70), Egemen Polat (dk.73) (Güneşspor)