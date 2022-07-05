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Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off
Kayseri Birinci Amatör Küme Play-Off ikinci maçında Kayseri Simya Koleji, rakibi Erciyesgücü FK’yı son dakikada attığı golle 1-0 yenerek adını bir üst lige yazdırdı.
KAYSERİ 05.07.2022, 09:15
Kayseri Birinci Amatör Küme Play-Off ikinci maçında Kayseri Simya Koleji, rakibi Erciyesgücü FK’yı son dakikada attığı golle 1-0 yenerek adını bir üst lige yazdırdı.
Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Ulu, Serkan Yıldırım, Hakan Çam
Kayseri Simya Koleji: Fehim Çakmak, Yasin Dumlu Kadir Yılmaz, Umut Akyol, Alperen Temizyürek, Abdurrahim Çopur, Tugay Taşoluk, İsmail Aydoğdu, Ahmet Köksal, Kadir Aras, Tahsin Eraslan
Erciyesgücü FK: Osmancan Demirtaş, Emin Sezer, İnanç Albayrak, Gökhan Yeşilbaş, Musa Güneş, Çağatay Duran, Ahmet Turan Özbek, Samet Can Seven, Burak Çizmeciler, Adem Halis
Gol: Umut Akyol dk.90 (Kayseri Simya Koleji)