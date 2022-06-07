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Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu

Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu lider Makfitspor, Pınarbaşı Belediyespor’u 7-0 yenerek 11’de 11 yaptı.

KAYSERİ 07.06.2022, 10:16
Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu

Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu lider Makfitspor, Pınarbaşı Belediyespor’u 7-0 yenerek 11’de 11 yaptı.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Birtan Ekren, Fatih Yıldırım, Nusret Yıldırım

Makfitspor: İrfan Tiftik, Canberk Yalçın, Emrah Demir, Oktay Koçak, Yunus Emre Kulan, Onur Kodaş, Hüseyin Can Uçar, Yılmaz Yılmaz, Kubilay Babacan, Alihan Soyak, Ömer Bozkuş

Pınarbaşı Belediyespor: Ali Cem, Yunus Baykal, Ertekin Yalçın, Yusuf Selim, Fırat Daş, Berkant Polat, Batuhan Kara, Can Akyol, Mecit Göktuğ Güleç, Bahattin Fatih, Mustafa Doruk

Goller: Ömer Bozkuş dk.7 ve 43, Kubilay Babacan dk.27 ve 29, Ertekin Yalçın dk.11 (kendi kalesine), Hüseyin Can Uçar dk.20, Emrah Demir dk.82 (Makfitspor)

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