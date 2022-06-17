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Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Kuşçu Mithat Paşaspor: 0 - Argıncıkspor: 8
Kayseri 1. Amatör küme maçında Argıncıkspor, rakibi Kuşçu Mithat Paşaspor’u 8-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
KAYSERİ 17.06.2022, 13:12
Kayseri 1. Amatör küme maçında Argıncıkspor, rakibi Kuşçu Mithat Paşaspor’u 8-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Erkilet 1 nolu
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Tolga Selvi, Ramazan Ay
Kuşçu Mithat Paşaspor: Selami Çınar, Selçuk Çalışkan, Orhan Tufan, Ahmet Görkem Gök, Mustafa Burak Ekici, İdris Kızıl, Deniz Kaplan, Emir Özdemir, Burak Usta, Arif Can Saraçlı, Birkan Çelik
Argıncıkspor: Kemal Çelik, Tahir Can Çeçen, Sedat Kurt, Kaan Aşık, Yavuz Selim Kılıçaslan, Hacı Mert Cingöz, Yunus Emre Mert, Mehmet Gençoğlu, Resul Yıldırım, Mesut Dalkıran (Osman Koç), Fethi Kaplan
Goller: Yunus Emre Mert Dk 15, 70, 90, Resul Yıldırım Dk 17, Mehmet Gençoğlu Dk 40, Osman Koç Dk 50, Lütfullah Demirezen Dk 52, Fethi Kaplan Dk 60 (Argıncıkspor)