banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı
Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı
Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi
Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip

Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Cuma Uluçay Talasspor: 0 - Sungur FK: 4

Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu maçında ikinci sıradaki Cuma Uluçay Talasspor ile Sungur Futbol Kulübü karşılaştı. 4 gollü maçı Sungur FK kazanarak liderliğini sürdürdü.

KAYSERİ 21.06.2022, 08:46
Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Cuma Uluçay Talasspor: 0 - Sungur FK: 4

Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu maçında ikinci sıradaki Cuma Uluçay Talasspor ile Sungur Futbol Kulübü karşılaştı. 4 gollü maçı Sungur FK kazanarak liderliğini sürdürdü.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Kemal Hattatioğlu, Selahattin Ak, Kadir Çelikbaş

Cuma Uluçay Talasspor: M.Enes Yıldız, Erdem Temir, Paşacan Demirkaya, Nihat Gezici, Enes Güler, Muhammed Turp, Şahin Boz, Kemal Kargın, Erdal Karzal, Tugrut Kıvrak, Hüseyin Saltık

Sungur FK: Mehmet Can Keser, Emincan Yıldırım, Mehmet Fatih Sönmez, Sait Mert Akgöz, Erdin Kaynar, Erhan Vurdem, Cengiz Eşme, Murat Kıraç, Berkay Arı, Mehmet Ali Öncü, Halil Aladağ

Goller: Halil Aladağ (2), Mehmet Ali Öncü, Cengiz Eşme (Sungur FK)

Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu