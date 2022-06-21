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Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu: Cuma Uluçay Talasspor: 0 - Sungur FK: 4
Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu maçında ikinci sıradaki Cuma Uluçay Talasspor ile Sungur Futbol Kulübü karşılaştı. 4 gollü maçı Sungur FK kazanarak liderliğini sürdürdü.
KAYSERİ 21.06.2022, 08:46
Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu maçında ikinci sıradaki Cuma Uluçay Talasspor ile Sungur Futbol Kulübü karşılaştı. 4 gollü maçı Sungur FK kazanarak liderliğini sürdürdü.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Kemal Hattatioğlu, Selahattin Ak, Kadir Çelikbaş
Cuma Uluçay Talasspor: M.Enes Yıldız, Erdem Temir, Paşacan Demirkaya, Nihat Gezici, Enes Güler, Muhammed Turp, Şahin Boz, Kemal Kargın, Erdal Karzal, Tugrut Kıvrak, Hüseyin Saltık
Sungur FK: Mehmet Can Keser, Emincan Yıldırım, Mehmet Fatih Sönmez, Sait Mert Akgöz, Erdin Kaynar, Erhan Vurdem, Cengiz Eşme, Murat Kıraç, Berkay Arı, Mehmet Ali Öncü, Halil Aladağ
Goller: Halil Aladağ (2), Mehmet Ali Öncü, Cengiz Eşme (Sungur FK)