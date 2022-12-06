Kayseri 1. Amatör Küme: Anadolu Yıldızları: 2 - Yeni Kıranardıspor: 0

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu’nda mücadele eden Anadolu Yıldızları, ligin 11. haftasında Yeni Kıranardıspor’u Kazım Kahraman’ın golleri ile 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık Stadı

Hakemler: Kemal Hattatioğlu, Ramazan Ay, İlker Özbayburtlı

Anadolu Yıldızları: Hamza, Osman Koçker, İbrahim Karademir, (Abdullah Özbek dk.67), Ali Yıldız, Muhammet Kaya, Samet Ünsal Bulut, Ayhan Kırbaç, (Lokman Arslan dk.75), Gökhan Mutlu, Mert Çiftçi, (M. Berke Özdoğan dk.75), Kazım Kahraman, (Burak Arslan dk.90+2), İsmail Aslantaş

Yeni Kıranardıspor: Şaban Hakan Salih, Kadir Güngör, Mikail Polat,(Mehmet Çeçen dk.82 Murat Çadır, Hamit Keskin, Murat Kara, Ferhat Aslan, (Furkan Ahmet Demir dk.62 Metin Enes Tokgöz, (Gökhan Arıkan dk.82 Mustafa Aktepe, Engin Altıntaş, Seyfi Atıcı, (Tolga Kör dk.82)

Goller: Kazım Kahraman (2) (Anadolu Yıldızları)