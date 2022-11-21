Kayseri 1. Amatör Küme A Grubunda ilk yarı tamamlandı

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme 2022-2023 sezonu A Grubunda ligin ilk yarısı hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubunda 9. hafta maçları ile ilk yarı tamamlanırken B ve C Gruplarında ise heyecan devam ediyor. A Grubunda ligin ilk yarısını İsmail Okumuş FK 25 puanla lider olarak tamamladı. Kafkasspor ve Kocasinan Gençlikspor ise ligin ilk yarısında galibiyet alamayan takımlar oldular. İlk yarının son maçlarında oynanan 5 karşılaşmada 32 gol atıldı. 1. Amatör Küme A Grubunda 9. hafta maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:

Tomarza Belediyespor 4-0 Kocasinan Gençlikspor

İsmail Okumuş FK 1-1 Güneşspor

Kafkasspor 1-4 Yerköyspor

Kılıçaslan Yıldızspor 7-4 Sanayi Esnafspor

Cuma Uluçay Talasspor 8-2 İncesu Gençlikspor