Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: Cırgalanspor: 5 - Yahyalı Gençlerbirliği: 6

Kayseri 1. Amatör Küme A grubunda haftanın en gollü maçında Yahyalı Gençlerbirliği deplasmanda Cırgalanspor’u 6-5 mağlup etti.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Nail Berkant Sarıkaya, Yakup Aksoy, İbrahim Bayram

Cırgalanspor: Ömürhan Toprak, Buğra Yaman, Ali Çevikli, Kadir Çetelek, Ferhat Sönmez, Uğur Kaya, Furkan Demirbozan, Ufuk Biçer, Emirhan Yılmaz, Tugay Karatekin, Mert Acar

Yahyalı Gençlerbirliği: Buğra Türk, Enes Seyis, Oktay Genç

Ali Eren Güçlü, Mirkan Yıldırım, Hasan Oflaz, Hasan Akkuş, Mehmetcan Yener, Ramazan Tayyip, Emrah Kaplangiray, Selçuk Cömert

Goller: Emirhan Yılmaz dk.55, Abdullah Oflaz (kendi kalesine) dk.68, Ufuk Biçer dk.73, Mirkan Yıldırım (kendi kalesine) dk.76, Furkan Demirbozan dk.90+4 (Cırgalanspor), Selçuk Cömert dk.2, 35 ve 41, Ali Eren Güçlü dk.7, Emrah Kaplangiray dk.76 ve 90+2 (Yahyalı Gençlerbirliği)