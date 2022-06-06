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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

Kayseri 1.Amatör Küme A Grubunda Güneşli Gençlikspor, oynadığı maçta Erciyes İdmangücü’nü 4-1 mağlup etti.

KAYSERİ 06.06.2022, 17:42
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu

Kayseri 1.Amatör Küme A Grubunda Güneşli Gençlikspor, oynadığı maçta Erciyes İdmangücü’nü 4-1 mağlup etti.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Erkan Kırçıl, Yakup Aksoy, Hamza Yıldız

Güneşli Gençlikspor: Anıl Demiral, Rıfat Demirbilek, Oğuzhan Onat, Kerim Kudak, Emre Yılmaz, Mert Hakan, Sabit Demir, (Mahmut Kudak dk.80), Şükrü Yapgu (Ahmet Furkan dk.65), Furkan Özkara, (Halil İbrahim dk.50), Yalçın Kayabaşı (Yüksel Çağlıkasap dk.80), Emrah Özel

Erciyes İdmangücü: Ali Samed, Emre Önal, Yüksel Çökelik, Tufan Vardar, Hasan Açık, Nusret Öcalan, Hamdi Samet, Mehmet Doğan, Zişan Tayyip Sağlamer, Sedat Mert, Saffan Karasu

Goller: Sabit Temir (dk.45+3), Mert Hakan Korkmaz (dk.55), Yalçın Kayabaşı (dk.73), Emre Yılmaz (dk.86 pen.) (Güneşli Gençlikspor), Saffan Karasu (dk.15) (Erciyes İdmangücü)

Kırmızı Kart: Zişan Tayyip Sağlamer (dk.88) (Erciyes İdmangücü)

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