Kayseri 1. Amatör Küme 6. Hafta

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu lideri İsmail Okumuş FK yoluna kayıpsız devam ediyor. İsmail Okumuş FK, ligin 6.haftasında Vali Muammer Güler Stadı’nda oynadığı ve 1-0 geriye düştüğü maçta rakibi Sanayi Esnafspor’u 6-1 mağlup ederek 6’da 6 yaptı.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: İsmail Sakar xx, Muhammed Boylu xx, Harun Soyeşik xx

İsmail Okumuş FK: Yunus Karamanoğulları xx, Kemal Çelik xx, Emin Sezer xx, Engin Üçel xx, Murat Altuner xx, Yusuf Soysal xx, Mustafa Kavdır xx, (Eren Muslu x dk.60), Melih Titiz xx, (Seffan Karasu x dk.60), Hüseyin Çakır xx, Ahmet Turan Özbek xx, (Samet Can x dk.60), Gökhan Yeşilbaş xx, (Mehmet Güven x dk.70)

Sanayi Esnafspor: Ömer Duran x, Mustafa Çetin x, Zeki Uçar x, Ramazan Başer x, Mustafa Türk x, Deniz Karatut x, (Furkan Karaağaç x dk.65), Fatih Çetin x, Batuhan Gümüş x, Recep Tayyip Fidan x,( Ertuğrul x dk.30), Akif Korkmazyürek x, Reşit Furkan Temur x

Goller: Melih Titiz (dk.7), Kemal Çelik (dk.17), Mustafa Kavdır (dk.35), Seffan KArasu (dk.62), Eren Muslu (dk.65), Mehmet Güven (dk.90) (İsmail Okumuş FK), Batuhan Gümüş (dk.3) (Sanayi Esnafspor)