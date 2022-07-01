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KAYMOS’tan OSB’ye ziyaret

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın’ı, Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) yönetimi de ziyaret etti. Ziyarette Kayseri OSB Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri de yer aldı.

KAYSERİ 01.07.2022, 10:36
KAYMOS’tan OSB’ye ziyaret

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın’ı, Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) yönetimi de ziyaret etti. Ziyarette Kayseri OSB Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri de yer aldı.

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İsim ve soy ismi aynı olan iki başkanı buluşturan ziyarette, Kayseri sanayisinin büyümesi ve üretimin artırılması için projeler üretme ve birlikte çalışma vurgusu yapıldı.

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