Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_pr3lv2hm6p7cu9l6r1avam67i5, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/ekovitri/public_html/index.php on line 9

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/ekovitri/public_html/index.php:9) in /home/ekovitri/public_html/index.php on line 9
KAYMOS’ta yeni yönetim belli oldu

banner611

banner610

Son Dakika

KAYMOS’ta yeni yönetim belli oldu

Kayseri Mobilyacılar ve Sanayiciler Derneği’nde (KAYMOS) yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonucunda yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arapoğlu oldu.

KAYSERİ 09.03.2023, 16:39
KAYMOS’ta yeni yönetim belli oldu

Kayseri Mobilyacılar ve Sanayiciler Derneği’nde (KAYMOS) yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonucunda yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arapoğlu oldu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Konferans Salonu’nda düzenlenen olağanüstü genel kurulda yapılan seçimde toplam 221 üye oy kullandı. 4 geçersiz oyun kullanıldığı seçime beyaz liste ile giren Hasan Arapoğlu, 128 oy alarak yeni yönetim kurulu başkanı seçildi.

Yorumlar (0)
banner612

Warning: Unknown: open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_pr3lv2hm6p7cu9l6r1avam67i5, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56) in Unknown on line 0