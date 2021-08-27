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KAYMOS Başkanı Yalçın’ın acı günü

Kayseri Mobilyacılar ve Sanayiciler Derneği (KAYMOS) Başkanı Mehmet Yalçın’ın oğlu Bahri Yalçın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

KAYSERİ 27.08.2021, 14:28
KAYMOS Başkanı Yalçın’ın acı günü

Kayseri Mobilyacılar ve Sanayiciler Derneği (KAYMOS) Başkanı Mehmet Yalçın’ın oğlu Bahri Yalçın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 24 yaşındaki Bahri Yalçın’ın cenaze namazı Hulusi Akar Cami’nde öğle namazını müteakip kılındı. Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan’ın kıldırdığı cenaze namazına, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Milletvekili Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adnan İncetoprak, oda başkanları, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Yalçın, Asri Mezarlıkta bulunan aile mezarlığına defnedildi.

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