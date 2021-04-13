KAYMEK’ten Ramazan bereketi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Ramazan ayına özel program ve etkinliklerle Ramazan bereketini vatandaşlara yaşatıyor. Ayrıca KAYMEK Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) ise Ramazan’a özel kurslar için kayıtlar almaya başladı.

Pandemi sürecinde vatandaşlara çeşitli kurs ve etkinlikler ile spor faaliyetleri hizmetini sanal platformlar aracılığı ile evlere taşıyan KAYMEK, Ramazan ayında da sosyal medya kanalları ile etkinlik düzenleyerek vatandaşların evine konuk olmayı sürdürüyor. KAYMEK tarafından Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün Instagram ve Youtube platformları üzerinden Kuran’-ı Kerim, Hadis-i Şerif, kıssadan hisse, el sanatları ve iftar menüsü başlıklarında canlı yayınlar düzenlenecek. Canlı yayınlar hafta içi her gün söz konusu platformlardan saat 14.30’da yapılacak.

Öte yandan zaman ve mekanı ortadan kaldıran KAYMEK Uzaktan Eğitim Merkezi’nde (UZEM) ise Ramazan’a özel kurslar için kayıtlar alınmaya başlandı. Hanımlara özel peygamberler tarihi, hadis okumaları ve peygamberimizin hayatı ve sahabeler konularının yanı sıra sanat ve mesleki anlamda eğitimlerin yer aldığı etkinlikler ile vatandaşlar Ramazan’da da yalnız kalmayacak. Ramazan boyunca sürecek etkinliklere kayıtlar devam edecek.