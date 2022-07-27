KAYMEK’ten ilçelerde ilk yardım semineri

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.(KAYMEK), kursiyerlerin farkındalıklarını artırmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde İlçe Sosyal Yaşam Merkezlerinde ‘İlk Yardım’ seminerleri düzenliyor.

Kentte mesleki eğitim ve sanat kurslarının öncüsü olan Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. faaliyetlerini aralıksız sürdürürken, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de düzenlenen etkinliklerde ilgi odağı oluyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları çerçevesinde ‘bilinçli ve duyarlı toplum’ olgusunu her daim üst seviyede tutmak amacıyla birçok eğitim semineri gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile ilçelerde bulunan İlçe Sosyal Yaşam Merkezlerinde ‘İlk Yardım’ seminerleri düzenliyor.

İlk yardım eğitim seminerinde temel yaşam desteği, suni solunum, kalp krizi esnasında doğru müdahale ve de kanamalarda ilk yardım gibi konular ele alınacak.