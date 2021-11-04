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KAYMEK’in Sanat Sergisi’ne yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK kursiyerleri tarafından el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği ‘E-38 Sanat Sergisi’ne yoğun ilgi gösteriliyor.

KAYSERİ 04.11.2021, 13:54
KAYMEK’in Sanat Sergisi’ne yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK kursiyerleri tarafından el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği ‘E-38 Sanat Sergisi’ne yoğun ilgi gösteriliyor.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) E-38 Sanat Sergisi ismiyle düzenlenen sergiyle E-38 e-ticaret platformunda bulunan birçok ürün sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Giriş Salonu’nda ziyarete açılan kadın kursiyerlerin hazırladığı eserlerin yer aldığı sergi, misafirler tarafından büyük beğeni ile geziliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ziyarete gelen misafirler, sergiyi de inceliyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, İngiltere Büyükelçiliği Siyasi İşler Müşteşarı Mel Lawrence ilgiyle gezdikleri sergiye hayran kaldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, Başkan Büyükkılıç’ı ziyaretinde başkanlık girişinde gezdiği sanat sergisinde eserleri ilgiyle inceleyerek, ‘muhteşem’ yorumu yapmıştı. Sergiyi gezen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, ürünler hakkında Başkan Büyükkılıç’tan bilgiler alırken, kadınlar tarafından el emeği göz nuru eserlerin e-ticaret sitesinde de satışa sunulmasının önemine dikkat çekti. Kentteki kadınlar da Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu tür anlamlı çalışmalarını gururla takip ettiklerini söyledi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve yönetimi de sergiyi hayranlıkla izlerken, sergiyi gezen Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Aygül Aykut da serginin çok anlamlı ve güzel olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a hem evrensel anlamda hem de kadın temelinde yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Sergide, eğitmenlerin eserlerinin yanı sıra ev ekonomilerine katkı sağlamak isteyen kadın kursiyerlerin ve el sanatları üretimi yapan tüm vatandaşların ‘Siz üretin biz E-38 ile kazanca dönüştürelim’ projesi kapsamında ürettiği el emeği göz nuru eserler de yer alıyor.

Elde Dokuma, Maraş İşi, Kâğıt Rölyef, Ebru, Tezhip, Hüsn-i Hat, El ve Makine Nakışları, Çini, Filografi, İğne Oyası, Cam Boyama, Kırkyama, Yağlı Boya Resim, Katı’, Seramik Şekillendirme, Gümüş Takı İşlemeciliği gibi birçok el sanatı ve tekniğiyle hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergide halı ve kilimler, KAYMEK bebekleri, Soğanlı bebekleri, takı tasarım ürünleri ve tablolar da bulunan KAYMEK E-38 Sanat Sergisi’nde birçok farklı sanat tekniği ile hazırlanmış olan eserlerin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ile hazırlanan eserlere de yer verildi. ’150. Yılda 150 Proje’ kapsamında e-ihracat başlığı altında yer alan e-ticaret sitesi, 2019 yılı Aralık ayında www.e38.com.tr adresiyle sanal pazardaki yerini aldı. Gittigidiyor.com, n11.com, hepsiburada.com ve trendyol.com gibi ulusal ve uluslararası diğer sanal pazar yerlerinde de site ile eş zamanlı olarak yerini alan E-38’de 5 ana kategori, 32 alt kategoride KAYMEK tarafından üretilen bin 221 adet ürün satışa sunuldu. “Bir alışverişten daha fazlası” sloganıyla hizmetlerini yürüten E-38, eğitmenlerin, kursiyerlerin ve el sanatı üretimi yapan herkesin eserlerini satışa sunuyor.

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