KAYMEK’in 0-8 yaş bebek ve çocuk ilk yardım kursu başladı

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) eğitim ve kursları ile ilklere imza atmaya devam ediyor. İlk yardım konusunda birçok kez eğitim ve kurslar veren KAYMEK’in ilk kez düzenlediği 0-8 Yaş Bebek ve Çocuk İlk Yardım Kursu başladı.

KAYMEK A.Ş. el sanatlarından müziğe, dil kurslarından işaret diline kadar onlarca farklı alanda binlerce vatandaşın katıldığı kurs ve eğitimler düzenliyor. Çalışmalarında hız kesmeyerek Türkiye’de örnek gösterilecek bir projeye daha imza atan KAYMEK bir ilki gerçekleştirerek ‘0-8 Yaş Bebek ve Çocuk İlk Yardım Kursu’ düzenledi. Kurs açılışında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk’ün yanı sıra İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Osman Atsız, KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan da yer aldı. KAYMEK kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Başkan Büyükkılıç’ın selamlarını ileterek i, kursiyerlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Öztürk, “Kimler arzu ederse, 7’den 70’e diye tabir ettiğimiz kurs merkezlerimizde sizlerle bir araya geliyoruz, sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz ilk yardım anlamında birçok kurslar düzenliyoruz. Bizim modüllerimiz arasında var fakat bebek ve çocuk ilk yardımı anlamında bu bir ilk olacak. İnşallah bu da bir örnek çalışma. Türkiye genelinde de bunun örnek alınmasını arzu ediyoruz” diye konuştu. Konuşmasında, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın, doktor olması nedeniyle böyle anlamlı ve farklı kurslara yöneldiklerini belirten Öztürk şunları dile getirdi;

“AFAD ve Sağlık Müdürlüğü ile hastanelerimizde, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışma yapan bir belediyeyiz. Hep birlikte bu hizmetleri sizlere sunmaktan mutluluk duymaktayız. Burada 0-1 yaş bebek ilk yardımı ve aynı zamanda da 0-8 yaş arasında bebek ve çocuk ilk yardımı anlamında kurslar düzenlemekteyiz. İnşallah bunun çok faydalı olacağına inanıyorum. Kursumuz 24 saat olarak planlanmış durumda. 18 saati bu şekilde ders ve 6 saati de uygulamalı olacak. Bu kurslarımızda temek ilk yardım bilgisi, solunum yolu tıkanma ilk yardım bebek, çocuk, yetişkin bunlarla, hepsiyle alakalı bir kursumuz olacak. Burada kanamalarda ilk yardım, epilepsi krizinde ilk yardım, bilinç bozuklularında ilk yardım olacak. Tabi bunların hepsinin bir açılımı var. Havalede, hayvan ısırmalarına, yaralanmalarda, zehirlenmelerde, yanıklarda, donmalarda ilk yardım, temel yaşam desteği, kırıklarda ilk yardım, göğüs ağrılarında ilk yardım, göze, kulağa, buruna yabancı bir cisim kaçması durumunda ilk yardım gibi çok farklı, güzel eğitimler alacağız. Bunun en önemli tarafı bebek ve çocuklar için ilk defa yapılıyor olmasıdır.”

İlk yardım kurslarına katılarak, sertifika aldığını ve daha önce bir çocuğa ilk yardım müdahalesinde bulunduğunu anlatan Öztürk, “Biz insanların mutluluklarından beslenen kişileriz. Ben de ilk yardım kursları almış ve ilk yardım sertifikası almış birisiyim ama tabi ki bebek olunca birazcık daha hassas bir konu oluyor. Kendimin de yaşadığım bir olayı anlatayım. İlk yardım kursu aldıktan sonra markette çocuğun birisinin öksürdüğünü gördüm annesi yanında. Annesi telaşlandı. Biz de bir hafta 10 gün kadar olmuştu yani bu kursu alalı. Onun rahatlığı ile temel eğitimleri de almış olmanın rahatlığı ile hemen ‘bir saniye hanımefendi, merak etmeyin’ deyip çocuğu aldım. Öğrenmiş olduğum teknikler ile çocuğumuzu tutup ağız üstü yatırıp sırtına beline müdahaleler yapmak suretiyle çocuğun o öksürmesine vesile olan oradan ağzına atmış oldu bir cisim olduğunu gördük, ağzından çıktı. Anne ağlıyor tabi, bu arada çok rahatladı, çocuk da rahatladı, bize teşekkür etti. Bu da bir hayat kurtarma oldu bizim için. Bu eğitimin, bir cana, bir sıkıntılı insana el atma anlamında da faydası olsa bizleri bunlar mutlu eder. Biz insanların mutluluklarından beslenen kişileriz. Birilerini biz mutlu edebilirsek bizler mutlu oluruz. O anlamda kursları önemsiyoruz” diye konuştu.

Afet ve Acil Durum İl Müdürü Osman Atsız ise kursiyerleri ilk yardım ve AFAD faaliyetleri konusunda bilgilendirerek, eğitimin çok büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Kurs açılışında tesiste sınıfları gezen, kursiyerlerle sohbet edip, taleplerini dinleyen Öztürk, katılımcılara ve destek olan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.