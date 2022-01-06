banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu

KAYMEK’in 0-8 yaş bebek ve çocuk ilk yardım kursu başladı

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) eğitim ve kursları ile ilklere imza atmaya devam ediyor. İlk yardım konusunda birçok kez eğitim ve kurslar veren KAYMEK’in ilk kez düzenlediği 0-8 Yaş Bebek ve Çocuk İlk Yardım Kursu başladı.

KAYSERİ 06.01.2022, 15:04
KAYMEK’in 0-8 yaş bebek ve çocuk ilk yardım kursu başladı

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) eğitim ve kursları ile ilklere imza atmaya devam ediyor. İlk yardım konusunda birçok kez eğitim ve kurslar veren KAYMEK’in ilk kez düzenlediği 0-8 Yaş Bebek ve Çocuk İlk Yardım Kursu başladı.

KAYMEK A.Ş. el sanatlarından müziğe, dil kurslarından işaret diline kadar onlarca farklı alanda binlerce vatandaşın katıldığı kurs ve eğitimler düzenliyor. Çalışmalarında hız kesmeyerek Türkiye’de örnek gösterilecek bir projeye daha imza atan KAYMEK bir ilki gerçekleştirerek ‘0-8 Yaş Bebek ve Çocuk İlk Yardım Kursu’ düzenledi. Kurs açılışında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk’ün yanı sıra İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Osman Atsız, KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan da yer aldı. KAYMEK kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Başkan Büyükkılıç’ın selamlarını ileterek i, kursiyerlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Öztürk, “Kimler arzu ederse, 7’den 70’e diye tabir ettiğimiz kurs merkezlerimizde sizlerle bir araya geliyoruz, sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz ilk yardım anlamında birçok kurslar düzenliyoruz. Bizim modüllerimiz arasında var fakat bebek ve çocuk ilk yardımı anlamında bu bir ilk olacak. İnşallah bu da bir örnek çalışma. Türkiye genelinde de bunun örnek alınmasını arzu ediyoruz” diye konuştu. Konuşmasında, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın, doktor olması nedeniyle böyle anlamlı ve farklı kurslara yöneldiklerini belirten Öztürk şunları dile getirdi;

“AFAD ve Sağlık Müdürlüğü ile hastanelerimizde, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışma yapan bir belediyeyiz. Hep birlikte bu hizmetleri sizlere sunmaktan mutluluk duymaktayız. Burada 0-1 yaş bebek ilk yardımı ve aynı zamanda da 0-8 yaş arasında bebek ve çocuk ilk yardımı anlamında kurslar düzenlemekteyiz. İnşallah bunun çok faydalı olacağına inanıyorum. Kursumuz 24 saat olarak planlanmış durumda. 18 saati bu şekilde ders ve 6 saati de uygulamalı olacak. Bu kurslarımızda temek ilk yardım bilgisi, solunum yolu tıkanma ilk yardım bebek, çocuk, yetişkin bunlarla, hepsiyle alakalı bir kursumuz olacak. Burada kanamalarda ilk yardım, epilepsi krizinde ilk yardım, bilinç bozuklularında ilk yardım olacak. Tabi bunların hepsinin bir açılımı var. Havalede, hayvan ısırmalarına, yaralanmalarda, zehirlenmelerde, yanıklarda, donmalarda ilk yardım, temel yaşam desteği, kırıklarda ilk yardım, göğüs ağrılarında ilk yardım, göze, kulağa, buruna yabancı bir cisim kaçması durumunda ilk yardım gibi çok farklı, güzel eğitimler alacağız. Bunun en önemli tarafı bebek ve çocuklar için ilk defa yapılıyor olmasıdır.”

İlk yardım kurslarına katılarak, sertifika aldığını ve daha önce bir çocuğa ilk yardım müdahalesinde bulunduğunu anlatan Öztürk, “Biz insanların mutluluklarından beslenen kişileriz. Ben de ilk yardım kursları almış ve ilk yardım sertifikası almış birisiyim ama tabi ki bebek olunca birazcık daha hassas bir konu oluyor. Kendimin de yaşadığım bir olayı anlatayım. İlk yardım kursu aldıktan sonra markette çocuğun birisinin öksürdüğünü gördüm annesi yanında. Annesi telaşlandı. Biz de bir hafta 10 gün kadar olmuştu yani bu kursu alalı. Onun rahatlığı ile temel eğitimleri de almış olmanın rahatlığı ile hemen ‘bir saniye hanımefendi, merak etmeyin’ deyip çocuğu aldım. Öğrenmiş olduğum teknikler ile çocuğumuzu tutup ağız üstü yatırıp sırtına beline müdahaleler yapmak suretiyle çocuğun o öksürmesine vesile olan oradan ağzına atmış oldu bir cisim olduğunu gördük, ağzından çıktı. Anne ağlıyor tabi, bu arada çok rahatladı, çocuk da rahatladı, bize teşekkür etti. Bu da bir hayat kurtarma oldu bizim için. Bu eğitimin, bir cana, bir sıkıntılı insana el atma anlamında da faydası olsa bizleri bunlar mutlu eder. Biz insanların mutluluklarından beslenen kişileriz. Birilerini biz mutlu edebilirsek bizler mutlu oluruz. O anlamda kursları önemsiyoruz” diye konuştu.

Afet ve Acil Durum İl Müdürü Osman Atsız ise kursiyerleri ilk yardım ve AFAD faaliyetleri konusunda bilgilendirerek, eğitimin çok büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Kurs açılışında tesiste sınıfları gezen, kursiyerlerle sohbet edip, taleplerini dinleyen Öztürk, katılımcılara ve destek olan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8