KAYMEK ’Şuurlu Gençlik’ Projesiyle gençleri geleceğe hazırlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK)’in Şuurlu Gençlik Projesi kapsamında sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyerek, gençleri geleceğe hazırlıyor.

KAYMEK A.Ş. Şuurlu Gençlik Projesi kapsamında gençlik merkezlerindeki öğrencilerine Türkiye’nin en büyük gökevi Kayseri Bilim Merkezi’nde bulunan Sanat Atölyesi, Fen Atölyesi, Robotik Atölyesi, Gökyüzü Gözlemleri ve Astronomi Eğitimleri gibi birçok atölyede birbirinden farklı eğitimler sunuyor. Atölyelerde toplamda bin 200 öğrenci eğlenerek, öğrenmenin keyfini yaşadı.

SANAT VE FEN ATÖLYELERİ HEM SANAT HEM DE EĞİTİM YAPILIYOR

Kayseri Bilim Merkezi’ndeki Sanat Atölyesi’ne Şuurlu Gençlik Proje kapsamında 261 öğrenci katılarak, hem katılımcıların hayal gücü, el becerilerini geliştiriyor, hem de sanatsal yeteneklerine katkıda bulunuyor. Sanat Atölyesi’nde Taş Boyama başta olmak üzere; Origami, Kaleydeskop Yapımı, Tasarla Çalıştır, Atık Malzeme Atölyesi gibi birçok faaliyet gerçekleştiriyor. Fen Atölyesinde ise, kimyasal ve biyolojik süreçlerin nasıl gerçekleştiğini, çocuklara gözlemler yardımıyla sorgulamak, araştırarak öğretmek hedeflendi. Fen Atölyesi’ne proje başlangıcından bu yana 496 öğrenci katıldı.

Öğrenciler, Renkli alevler, C vitamini Tayini, Nesneler Neden Yüzer, Virüs Modelleme, Bakteriler Mikroskobumda, Motorlu Rüzgar Gülü Yapma, Güneş Pilinden Araba Yapma, Bukalemun Deneyi, İletken Çizgi İzleyen Araba gibi birçok faaliyetle sayesinde eğlenerek, öğrendi.

Diğer bir atölye ise, yazılım, kodlama, ve robotik gibi disiplinler teknoloji çağının temelini oluşturan Robotik Atölyesi. Öğrenciler burada ilgili konuları uygulamalı bir şekilde öğrenerek, süreç sırasında ortaya çıkabilecek problemlerin belirlenmesi ve çözülmesi, ayrıca mevcut sistemlerin geliştirilmesi için etkinlikler yapıyor. Şuurlu Gençlik Kapsamında Robotik Atölyesi’ne 215 öğrenci katılım sağladı. Atölyede, Resim Çizen Robot, Mbotu Tanı ve Kodlama, Aurduino Kullanarak Led Yakma, Bee-bot, Makey makey gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Ayrıca Şuurlu Gençlik Projesi kapsamında öğrenciler “Gökyüzü Gözlemleri” adı altında gökyüzü farkındalığını artıyor. Gökyüzü Gözlemlerine proje kapsamında 87 öğrenci katıldı. Gözlemler sonucunda öğrenciler astronomi alanında kendilerini geliştirme imkanı buldu.

Gökyüzü Gözlemleri içesinde Gece Gözlemleri ve Güneş Gözlemleri yapıldı. Öğrencilere Gökyüzü Gözlemleri yanı sıra, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin temel eğitimlerinde kullanılan Astronomi Eğitimleri verildi. Planetaryum ve Gökevi olarak adlandırılan sanal ortamla uzayın hayal etmesi zor olan 3 boyutlu doğasının anlaşılması biraz daha kolay hale getirildi.

Türkiye’nin en büyük gökevi Kayseri Bilim Merkezi’nde öğrenciler ile birlikte yapılan geziler, eğitimler sayesinde astronomi içerikli film gösterilerinin yanı sıra kullanılan sistem ile birçok eğitim verildi. Astronomi Eğitimlerine Şuurlu Gençlik Projesi kapsamında 68 öğrenci katılım sağladı.

YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR ÖĞRENCİLERİN YETENEKLERİNİ GELİŞTİRDİ

KAYMEK A.Ş. Gençlik merkezlerindeki öğrencilerini Kayseri Bilim Merkezi’nde bulunan Sanat Atölyesi, Fen Atölyesi, Robotik Atölyesi, Gökyüzü Gözlemleri ve Astronomi Eğitimleri gibi birçok atölyede verilen eğitimler kapsamında öğrenciler sosyalleşerek, bulundukları grupla işbirliği yapabilme yeteneklerini, hayal güçlerini ve esnek düşünüp özgün tasarım yapabilme özelliklerini geliştirdiler. Tüm faaliyetler öğrencilerin el becerilerini geliştirerek, daha özgüvenli bireyler olmasını sağladı. Ayrıca öğrenciler robotik kodlama ve komut sisteminin temeli olan algoritma kurabilme yeteneği kazandılar.