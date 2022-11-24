KAYMEK Dantel Anglez El Sanatları Sergisi’ne yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) kursiyerlerince hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın açılışını gerçekleştirdiği Dantel Anglez El Sanatları Sergisi’ne sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Bu çerçevesinde sergi 27 Kasım Pazar Günü’ne kadar misafirlerini bekliyor.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) kursiyerlerince hazırlanan 200 eserin yer aldığı Dantel Anglez El Sanatları Sergisi geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın katılımlarıyla açıldı.

KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları, kursiyerleri tarafından el emeği göz nuru olarak hazırlanan Dantel Anglez El Sanatları Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Dantelin en narin, en emek, en uğraş isteyen çeşitlerinden biri olan ve Dantel Anglez tekniğiyle süslenen, masa ve sehpa örtüsü, mutfak takımı, abajur, kıyafet, perde gibi ürünlerin yer aldığı sergide 200 eser Kayserililerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından düzenlenen sergiye sanatseverler adeta akın etti. Kayseri Tuna Life Center’da açılan sergi, 27 Kasım Pazar Günü’ne kadar 10.00-22.00 saatleri arasında sanatseverleri bekliyor.