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KAYMEK canlı yayınlarına 1 milyon tıklama

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) eğitim ve kültür faaliyetlerine sosyal platformlarda tüm vatandaşlara yönelik uygulamalı, öğretici canlı yayınlar yaparak devam ediyor. KAYMEK canlı yayın ile bugüne kadar 50’nin üzerinde yayın gerçekleştirildi ve bu yayınlarla 1 milyon tıklanma ile 30 bin tekil kişiye ulaşıldı.

KAYSERİ 22.01.2021, 12:18
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KAYMEK canlı yayınlarına 1 milyon tıklama

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) eğitim ve kültür faaliyetlerine sosyal platformlarda tüm vatandaşlara yönelik uygulamalı, öğretici canlı yayınlar yaparak devam ediyor. KAYMEK canlı yayın ile bugüne kadar 50’nin üzerinde yayın gerçekleştirildi ve bu yayınlarla 1 milyon tıklanma ile 30 bin tekil kişiye ulaşıldı.

Değişen ve dönüşen dünyada dijital anlamda gelişmeler insanların hayatına hızlı bir şekilde girerken, birçok bilgi bu sayede belli iletişim araçları ile daha kolay ulaştırılıyor. Bu kapsamda KAYMEK UZEM’DE uzaktan eğitimler devam ederken, sosyal ağlarda canlı yayınlarla daha çok kişiye ulaşmak ve farkındalık oluşturarak sanal dünyada da eğitim-kültür faaliyetlerini yürütmeyi amaçlayan KAYMEK, eğitim ve kültür faaliyetlerinde Youtube, İnstagram ve Facebook sosyal platformlarında gerek canlı, gerekse video çekimlerle daha çok kişinin faydalanmasını esas aldı. ‘KAYMEK canlı yayın’ için birçok açıdan çekim imkânı sunan stüdyo, KAYMEK eğitmenleri tarafından dekore edildi. Hafta içi her gün saat 15.00’te KAYMEK el sanatları branşlarında eğitmenler tarafından bir saatlik yayınlar gerçekleştiriliyor. Bu sürede patik, tepsi, çocuk kıyafeti, ebru, eşarp, takı, şapka, dövme keçe sanatı, bez bebek ve dekoratif tablo farklı el sanatlarında bir ürün üretiliyor. El sanatları branşlarında uygulamalı olarak yapılan yayınlar için bir gün öncesinden KAYMEK resmi İnstagram ve Facebook sayfalarından malzeme listesi izleyicilere duyurulurken, bu sayede izleyicilerle birlikte eş zamanlı uygulamalı yayınlar gerçekleştiriliyor. 7 Aralık’ta ilk yayınını gerçekleştiren KAYMEK canlı yayın, ‘Evde kalalım, KAYMEK ile sanat yapalım’ sloganı ile hafta içi her gün 60 dakika süren farklı el sanatları branşında yayınları ile tüm vatandaşlara hizmet veriyor. Ayrıca, KAYMEK tarafından daha önceden sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayın duyurusu ile günün belli saatlerinde farklı program türleri ile de yayınlar gerçekleştiriliyor. Başta tasarruf olmak üzere az bilinen teknik konularla ilgili ‘Bir Bilene Soralım’, iletişim ve edebiyat konularında ‘Sözcüklerin Dünyası’, öğrencilerin fen ve teknoloji alanlarında gelişimlerine katkı sağlamak için ‘Teknofen’, yöresel lezzetlerimizi tanıtmak yemek konusunda kendilerini geliştirmek isteyenlere Türk mutfağı, ders takviyesi mahiyetinde ‘Pratik Matematik’, günümüzde çok ihtiyaç duyduğumuz internet güvenliği ve alışveriş konularını içeren ‘İnternet Dünyası’ gibi öğretici programlar gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda her canlı yayında sorulan soruya ilk doğru cevabı veren izleyiciye sürpriz bir hediye veriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da geçtiğimiz aylarda online yayınlanan Türk Mutfağı kursunu ziyaret edip, “Online olarak bu kurslardan yararlanmak isteyen dostlarımıza, kardeşlerimize bu şekliyle uygulamamızı hem anlatıyor, hem de uygulamalarını sağlıyor. Teknolojiyi en güzel şekilde kullanan birimimizi tebrik ve teşekkür ediyorum” diyerek bu çalışmalara desteğin süreceğini ifade etmişti.
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