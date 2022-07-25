KAYMEK 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı kurs kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK)’in 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı kurs kayıtları başladı.

İhtiyaç ve beklentileri en iyi şekilde anlayarak Kayseri’ye en doğru çözümü sunan, yaygın eğitim ağı ile eğitim hizmetini toplumun her kesimine hızlı ve etkin şekilde ulaştıran, etik değerlerin ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olan Büyükşehir KAYMEK’in eğitim ve öğretim faaliyetleri hız kesmeden sürüyor. Eğitime verdiği önemden dolayı yaptığı hizmetler ile adından sıkça söz ettiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, tamamen ücretsiz olan KAYMEK kurs kayıtları başladı. Kayseri halkına en iyi hizmeti sunmayı ilke edinen KAYMEK’in 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı kurs kayıtları başlarken, 4, 5, 6, 7-9, 10 ve 11 sınıflara yönelik ders takviyelerine devam ediliyor. Bunların dışında KAYMEK’in ücretsiz kursları içerisinde 8’inci sınıflar için LGS sınavına hazırlık, 12’nci sınıflar ve mezunlar için de YKS hazırlık kursları da yer alıyor.

Kayıtlar KAYMEK sitesi (www.kaymekonline.com) üzerinden yapılırken, 0 352 320 54 45 telefon numarasından kurslarla ilgili detaylı bilgi alınabilecek.