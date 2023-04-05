Kaymakam Tunç Küçükçekmece kaymakamlığına atandı

Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, İstanbul Küçükçekmece kaymakamı olarak atandı.

2022 yılının ağustos ayında Develi Kaymakamı olarak atanan ve 6 Şubat’taki depremlerin ardından uzun süredir deprem bölgesinde başarılı çalışmalara imza atanan Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine kaymakam olarak atandı.

Mehmet Tunç kimdir?

Ankara doğumlu olan Mehmet Tunç, ilköğretimi Eskişehir’de, ortaöğretimi Ankara’da, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’nde, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda tamamlayan Tunç, doktora eğitimine Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında devam etmektedir.Kaymakamlık adaylık süreci içerisinde bir yıl süreyle Sussex Üniversitesi’nde (İngiltere-Brighton) İngilizce dil eğitimi aldı. İngiltere’de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında gezi ve incelemelerde bulundu. 2004 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) ilgili kuruluşu olan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nde İstihdam Uzman Yardımcısı olarak kariyer meslek hayatına başlayan Tunç, İstihdam Daire Başkanlığı’nda bir yıl çalıştıktan sonra, kısa adıyla KADİM olarak adlandırılan “Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Projesi ve yürütülen diğer proje çalışmalarında” iki yılı aşkın süreyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda (ÇSGB) görevlendirildi. 2008 yılı başında “Kayıtdışı İstihdamla Mücadelede Geliştirilen Stratejiler, Uygulanan Politikalar ve Gelişmiş Ülke Örnekleri” konulu uzmanlık tezini hazırlayıp, ilgili sınav ve mülakatlarda başarılı olduktan sonra İstihdam Uzmanı olarak İŞKUR Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına atanan Tunç, yurtiçi ve yurtdışı pek çok projenin hazırlığında ve yürütümünde çalıştı. Ankara’da merkez kadro teşkilatında İstihdam Uzmanı olarak çalışan Tunç, 2010 yılında Kaymakamlık Sınavını kazanarak Hatay İli Kaymakam Adayı olarak İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği (MİA) sınıfına intisap eden Tunç, Hatay Valilik Stajını, Ankara Çubuk İlçesinde Kaymakam Refikliğini, Samsun ve ilgili ilçelerde Mülkiye Teftiş Stajını tamamladı. 13 Eylül 2018’de Siirt/Baykan Kaymakamı olarak çalışmaya başlayan Tunç, Kaymakamlık görevi ile eşzamanlı olarak Baykan Belediye Başkan V. Veysel Karani Belde Belediye Başkan V. ve Atabağı Belde Belediye Başkan V. görevlerini de 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel yönetim seçimlerine kadar dört görevi eşzamanlı olarak yürütmüştür. Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, 15 Mayıs 2020 tarihi itibarı ile Baykan Belediye Başkan V. olarak görevlendirilmiştir.

Kaymakam Tunç, Kaymakamlık görevinde ve özellikle Belediye Başkan Vekillikleri görevlerinde çocuklar, gençler, kadınlar ve yaşlılarımıza dönük yürüttüğü projeler ile dikkat çekmektedir. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili olarak ilçe ve beldelerin altyapı ve üst yapı hizmetlerinin iyileştirilmesindeki örnek projeleri, özellikle genç ve kadın işsizliğini gidermeye dönük özel sektör girişimlerini cazip kılacak istihdam odaklı projeleri, çocukların fiziksel, sosyal ve sportif faaliyetlerini yürüttükleri yeni oyun park alanlarının oluşturulması, yeni sahaların ilçeye kazandırılması, ilçenin özellikle inanç turizmi ve eko turizm yönüyle ön plana çıkarılması amacıyla başlattığı projeler, milletimizin birlik ve beraberliğine, esenlik ve huzuruna yönelik terörizmle mücadelede göstermiş olduğu gayret ve hizmetleri nedeni ile “10 Ocak İdareciler Günü” dolayısıyla 11 Ocak 2021 tarihinde Siirt Valisi Sayın Osman Hacıbektaşoğlu’nun ve İçişleri Bakanlığının tensipleri Türk İdareciler Dernek seçici kurul üyelerinin uygun görmesi ile “Şehit Kaymakam Ersin Ateş Başarılı İdareci Üstün Hizmet Ödülüne” layık görülmüştür. Ödülü, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Türk İdareciler Dernek Başkanı Sayın Saffet Arıkan Bedük’ ün elinden almıştır. Sırasıyla Uşak (Sivaslı İlçesi), Tokat (Yeşilyurt İlçesi) ve Sinop (Durağan İlçesinde) Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. 99. Dönem Kaymakamlık Kursunu Üstün Başarı ile bitiren Kaymakam TUNÇ, Haziran 2014 - Aralık 2016 tarihleri arasında Adana/Karaisalı Kaymakamı, Aralık 2016 - Eylül 2018 tarihleri arasında Balıkesir/Marmara Kaymakamı, Eylül 2018 - Eylül 2021 tarihleri arasında Siirt/Baykan Kaymakamı, Eylül 2021-Ağustos 2022 tarihleri arasında Şırnak/Cizre Kaymakamı ve Cizre Belediye Başkan V.,11.08.2022 tarihli ve 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Ağustos 2022 tarihi itibariyle Kayseri/Develi Kaymakamı olarak görev yapmaktaydı.