Kaymakam Cebeci’den öğrencilere ’aile kavramı’ eğitimi

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, normalleşme döneminde yüz yüze eğitime geçilmesi ile birlikte hem okulları ziyaret ederek denetledi hem de öğrencilerle "Aile Kavramı" üzerine eğitim verdi.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci normalleşme dönemine yüz yüze eğitime geçilmesi ile birlikte okulları ziyaret ederek okul yöneticilerinin Cobid-19’a karşı alınan tedbirleri yerinde inceledi. Denetimler esnasında öğrenciler ile sohbet eden Kaymakam Cebeci, en son ziyaret ettiği Şıhbarak Ortaokulunda öğrencilere "Aile Kavramı" üzerine eğitim vererek ailenin ne kadar önemli olduğunu öğrencilere anlattı. Soru-cevap şeklinde geçen eğitimde öğrenciler Kaymakam Cebeci’den "Aile Kavramı" hakkında geniş bilgiler edinmiş oldular.

Kaymakam Cebeci, Covid-19 salgını bitene kadar denetimlerin devam edeceğini dile getirdi.