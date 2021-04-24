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Kaymakam Bayram çocukların çevrimiçi bayram etkinliğine katıldı

Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen çevrimiçi etkinliğe katıldı.

KAYSERİ 24.04.2021, 14:33
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Kaymakam Bayram çocukların çevrimiçi bayram etkinliğine katıldı

Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen çevrimiçi etkinliğe katıldı.

Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğine ilçe genelindeki ilkokul ve ortaokullardan 200 öğrenci katıldı. Öğrencilerin bayram sevincine ortak olan Kaymakam Fatih Bayram 23 Nisan’ı okul bahçelerinde, salonlarında coşkuyla kutlamayı özlediklerini, inşallah salgının herkesin özverisiyle bitirilmesiyle bir sonraki bayramı okullarda kutlamayı temenni ettiklerini belirtti.

Çevrimiçi etkinliklerde yapılan çekilişlerle çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
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