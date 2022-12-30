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İzmir’in Bornova ilçesinde bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kayıp Koyunlar Bulundu
Kayseri’nin Akkışla ilçesinde kaybolan 25 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.
KAYSERİ 30.12.2022, 17:42
Kayseri’nin Akkışla ilçesinde kaybolan 25 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre; Ortaköy mahallesinde ikamet eden ve hayvancılık yapan K.K ’nın 25 adet küçükbaş hayvanı kayboldu. K.K.’nın durumu yetkililere bildirmesinin ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kayıp hayvanlar, Ortaköy mahallesine 4 kilometre uzaklıkta bulundu.
Bulunan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.