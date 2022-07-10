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Kayıp çocukları güven timleri ailelerine teslim etti

Kayseri’de kaybolan 2 çocuk, devriye gezen güven tarafından bulunarak ailelerine teslim edildi.

KAYSERİ 10.07.2022, 23:48
Kayıp çocukları güven timleri ailelerine teslim etti

Kayseri’de kaybolan 2 çocuk, devriye gezen güven tarafından bulunarak ailelerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Talas Paraşüt İniş Alanı’nda görev yalan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, tek başına kayıp bir erkek çocuğunu buldu. Çocuğun ailesine ulaşan ekipler, çocuğu teslim etti.

Ayrıca, ekipler tarafından yapılan çalışmada, kaybolan başka bir çocuğun ailesi de bulunarak ailesine teslim edildi.

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