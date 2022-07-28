Kayıp çocuğu Güven Timleri buldu

Kayseri’nin Talas ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki kız, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne Bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Paraşüt Alanı’nda devriye gezen Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, N.K.’nin (5) yalnız olduğunu fark etti. N.K.’nin kayıp olduğunun anlaşılması üzerine ailesi araştırıldı. Yapılan çalışmalarda N.K.’nin ailesi tespit edilerek teslim edildi.