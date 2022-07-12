Kaybolan çocuk güven timleri sayesinde ailesine kavuştu

Kayseri’nin Talas ilçesinde kayıp olarak bulunan bir çocuğu güven timleri ailesine teslim etti.

İlçede bulunan Paraşüt Alanın’nda görev yapan güven timleri, tek başına ağlayan bir çocuk gördü. Küçük çocuğun ailesini bulamadığını söylemesi üzerine ekipler ailesini aramaya başladı.

Güven timlerinin çalışmalarının sonunda küçük çocuk, ailesine teslim edildi.