Kayalıklardan aşağı yuvarlanan KASKİ çalışanı yaralandı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan KASKİ çalışan yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kirazlı Mahallesinde meydana gelen olayda kuyu suyunu kontrol ettiği öğrenilen Ramazan B., bir anda dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı yuvarlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da katılımıyla yaralanan Ramazan B. düştüğü yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.