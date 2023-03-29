Kayak Anadolu Yıldızlar Ligi’nde şampiyon Kayseri oldu

Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Kayak Türkiye Şampiyonasında Kayseri takımı 8 madalya ve 4 kupa ile Türkiye şampiyonu oldu.

2023 yılı Osman Bayrakdar Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Kayak Türkiye Şampiyonası Erzurum’un ev sahipliğinde düzenlendi. Kayseri bölge takımı büyük bir başarıya imza atarak şampiyonayı iller arasında zirvede tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ANALİG Kayak Türkiye şampiyonu olan Kayseri Takımını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.