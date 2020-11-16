Kavşakta duramayan araç kazaya neden oldu

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde kavşakta duramayan araç, başka bir araca çarptıktan sonra refüje çıkarak durabildi.

Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesi girişinde meydana gelen kazada M.K.’nın kullandığı 06 CAK 67 plakalı araç, kavşakta duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen L.İ.’nin kullandığı 38 F 4046 plakalı araca arkadan çarptı.

06 CAK 67 plakalı araç çarpmanın etkisiyle trafik lambalarını devirdi ve refüje çıkarak durabildi. Meydana gelen kazada 38 F 4046 plakalı aracın sürücüsü L.İ. hafif şekilde yaralanırken, kaza ile ilgili işlem başlatıldı.