KASKİ’den taziye mesajı

Kayseri Su ve Kanalizasyon İşleri(KASKİ) Genel Müdürlüğü, çalışma yaptığı sırada meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden KASKİ personeli Ahmet Baykan için taziye mesajı yayımladı.

KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Ekiplerimizin Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde yaptığı çalışmalar sırasında kimliği bilinmeyen sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkıp güvenlik önlemlerimizi aşarak çalışma sahamıza girip elim bir kazaya sebebiyet vermiştir. Kaza sonucu vefat eden personelimiz Ahmet Baykan’a Allah’tan rahmet kederli ailemize sabırlar diliyoruz.

Acımız büyük ailemizin başı sağolsun.”