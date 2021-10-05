KASKİ, ekonomik ömrünü tamamlamış hatları yeniliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyerek altyapıyı daha sağlıklı bir yapıya kavuşturuyor.

Kent genelinde, sorunlardan arındırılarak altyapıyı daha kaliteli hale getirmek için çalışmalarını titizlikle sürdüren KASKİ Genel Müdürlüğü, yeni hat imalatlarının yanı sıra mevcut hatlarda da yenileme çalışması başlattı. Muhtelif mahallelerde ekonomik ömrünü tamamlayarak işlevini yitirmeye başlayan hatları belirleyen KASKİ ekipleri, yeni nesil borular ile yenileme çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi Alınteri Caddesi’nde içme suyu ve kanalizasyon şebeke hatları yenileniyor. Diğer yandan Yenişehir, Şeker, Mithatpaşa, Yıldızevler, Elagöz, Barsama, Hoca Ahmet Yesevi ile Erkilet Cami Kebir, Osmangazi, General Emir, Ertuğrul Gazi Mahallelerinde de ekipler, son teknolojik ekipmanlarla mevcut hatları yeniliyorlar. Önümüzdeki günlerde de muhtelif mahallelerde devam edecek olan çalışmalar ile kent genelindeki mevcut içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon hatları daha kaliteli bir yapıya kavuşmuş olacak. Ayrıca projeler kapsamında abone aktarımı da gerçekleştirilerek daha yaşanabilir bir ortam hazırlanıyor.

KASKİ Genel Müdürlüğü, kaynakların verimli kullanımı, yatırımlara ivme kazandırılması, altyapısının iyileştirilmesi yönündeki çalışmalarını aralıksız ve etkin bir şekilde sürdürmeyi planlıyor.