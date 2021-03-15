KASKİ çalışanına son görev

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) personeli Ahmet Baykan’ın cenaze törenine katılarak, acılı aileye başsağlığı diledi. Büyükkılıç’ın cemaate seslendiği sırada sesinin titrediği, duygularına hakim olmakta zorlandığı görüldü.

KASKİ ekiplerinin Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde yaptığı çalışmalar sırasında bir sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkıp güvenlik önlemlerini aşarak çalışma sahasına girmesi sonucu hayatını kaybeden KASKİ personeli Ahmet Baykan son yolculuğuna uğurlandı. Elim kazada hayatını kaybeden Ahmet Baykan’ın cenaze namazı memleketi Büyük Bürüngüz Mahallesi’nde kılındı. Cenaze namazına Baykan’ın Ailesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ile mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

Büyükkılıç, cenaze namazında cemaate seslenerek, “Mesai arkadaşımız KASKİ çalışanı Ahmet Baykan’a Allah gani gani rahmet eylesin. Cenab-ı Allah yakınlarına sabır versin. Tırnağına zarar gelsin kimse istemez ama adı üzerinde kaza olunca sözün bittiği yer oluyor. Bundan sonraki süreçte 3 ayların içerisinde Recep ayının bitip, Şaban ayının başladığı bugünlerde Cenab-ı Allah’ın rahmetine sığınarak, bizlerden dua etmek, haklarımız helal etmek düşer” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç’ın “Bizler de Bürüngüz’ümüzün bu güzel insanına ne yakışırsa onu yapacağımızı buradan ifade ediyoruz. Sevgili yavrularımıza başımız sağ olsun diyoruz. Allah rahmet eylesin” derken sesinin titrediği, duygularına hakim olmakta zorlandığı görüldü.

Danişali Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından merhum Baykan toprağa verilirken, Başkan Büyükkılıç acılı aileye taziyelerini iletti.