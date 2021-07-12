KASKİ 3 milyon 845 bin 190 TL yatırım bedeli ile Hürriyet-Hacılar hattını yeniliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Hürriyet Mahallesi’nden Hacılar İlçesi’ne kadar uzanan 7 bin 700 metrelik kanalizasyon kolektör hattını yenileme çalışması başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 milyon 845 bin 190 TL’ye mal olacak proje sayesinde bölgedeki alt yapı ağının daha da sağlıklı bir yapıya kavuşacağını kaydetti.

Şehrin her noktasına ulaşarak temiz su ihtiyacını karşılayan, kirli suları çevreye zarar vermeden bertaraf eden, sorumluluk bilinci ile görevini başarılı bir şekilde yerine getiren KASKİ Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlarla da kentimizde daha sağlıklı alt yapı ağı oluşturmaya devam ediyor. Gerçekleştirdiği projeler ve hayata geçirdiği yatırımlar ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakabilme adına çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdüren KASKİ, Hürriyet-Hacılar kanalizasyon kolektör hattında ekonomik ömrünü tamamlamış beton boruları yeni nesil 1000, 800, 600, 500, 400, 300, 200 ve 150 mm çaplarındaki koruge borularla yenileyerek sıkıntısız işleyen alt yapıyı daha da modern hale getiriyor. Bir süre önce başlanan ve toplamda 3 milyon 845 bin 190 TL’ye mal olacak 7 bin 700 metrelik hattın 1000 metrelik bölümü tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ’nin yeni teknolojileri kullanma ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Kayserimizin Türkiye ve Dünya ölçeğinde hak ettiği yeri alması için gayret ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projeler ve yapacağımız tüm faaliyetler kentimize daha etkin ve kaliteli hizmet sunabilmek, bilgiye dayalı yenilikçi projeler sunmamızı sağlayacak. Bu anlamda gelecek nesillerin ihtiyacı olan su, daha yeşil yaşanabilir bir çevre için uğraş veriyoruz” diye konuştu.

KASKİ’nin merkez ve ilçelerde içme suyu temininin yanı sıra kanalizasyon şebeke hattı ihtiyacını karşılayabilme, bununla birlikte Atık suların geri dönüşümünü sağlamak için yenilikçi projeler üretmeye devam ettiklerinin altını çizen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç açıklamasında, “Kentimiz ve ilçelerimizde içme suyu ve kanalizasyon şebeke hatları imalatlarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Diğer yandan ekiplerimiz yer tespiti yaparak mevcut hatlarda ekonomik ömrünü tamamlamış boruları yeni nesil malzemeler kullanarak daha sağlıklı bir yapıya kavuşturma adına çalışmalarımız sürüyor. Hürriyet-Hacılar arasındaki kanalizasyon kolektör hattımız da bunlardan bir tanesi. Oradaki 7 bin 700 metrelik hattımızda çalışma başlattık. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak sorunsuz işleyen alt yapımızı daha da güçlendirmiş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kentimize ve bölge halkımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.