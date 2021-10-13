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KASK Akademi Niğde’ye hazırlanıyor

Voleybol Kadınlar İkinci Lig 12. Grup’ta yeni sezon, hafta sonu oynanacak olan maçlar ile başlayacak. Kayseri temsilcisi KASK Akademi, sezonun ilk maçında Niğde Belediye’yi konuk edecek.

KAYSERİ 13.10.2021, 12:04
KASK Akademi Niğde’ye hazırlanıyor

Voleybol Kadınlar İkinci Lig 12. Grup’ta yeni sezon, hafta sonu oynanacak olan maçlar ile başlayacak. Kayseri temsilcisi KASK Akademi, sezonun ilk maçında Niğde Belediye’yi konuk edecek.

Kayseri’nin kadın voleybolundaki lokomotifi Kayseri OSB Teknik Koleji’nin alt yapı takımı yeni sezonda Voleybol 2.Ligi’nde mücadele edecek. Hafta sonunda başlayacak olan yeni sezonun ilk maçında Kayseri Voleybol, Niğde Belediye’yi konuk edecek. Antrenör Seher Şahin gözetiminde Niğde maçına hazırlanan KASK Akademi, yoğun antrenman temposu ile hazırlıklarını sürdürüyor.

Alt yapı oyuncularının tecrübe kazanması adına kurulan KASK Akademi, sezona galibiyetle başlamak istiyor. Kayseri ekibi, Niğde maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idman ile sürdürecek.

Voleybol 2.Lig Kadınlar 12.Grup’ta ilk hafta programı ise şu şekilde:

17 Ekim Pazar

12:00 KASK Akademi-Niğde Bld.

14:00 Kuzeyboru Altyapı-Mersin Yenişehir Bld. İhtisas

14:00 Aksaray 1989 Spor-Tarsus Bld.

14:00 Konya Anka Gençlik-Günseven Şalgam Ereğli Bld.

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