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’Kartal tele takıldı’ ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi

Kayseri’de bir vatandaşın ’kartal tele takıldı’ ihbarı, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İhbarın yapıldığı alanı didik didik arayan ekipler, kartala rastlamadı.

KAYSERİ 29.09.2021, 13:40
’Kartal tele takıldı’ ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi

Kayseri’de bir vatandaşın ’kartal tele takıldı’ ihbarı, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İhbarın yapıldığı alanı didik didik arayan ekipler, kartala rastlamadı.

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş 112 çağrı merkezini arayarak, Erciyes Dağı’nda bir kartalın tele takıldığını ihbar etti. Bunun üzerine harekete geçen İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa süre içerisinde vatandaşın tarif ettiği alana gitti.

Ormanlık alanı didik didik arayan ekipler, kartala rastlamadı.

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